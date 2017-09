«American Made» mit Tom Cruise bleibt in Kinos top

Tom Cruise in "American Made" als Barry Seal, der vom handelsüblichen Piloten zum CIA-Agenten und schliesslich zu einer wichtigen Instanz in der kolumbianischen Kokainbranche wird. Der Film war am Wochenende in der Schweiz der einträglichste. (Pressebild) © Pressebild

«American Made» mit Tom Cruise als Pilot, der fast zufällig zum bedeutenden Kokainschmuggler wird, war auch an seinem zweiten Wochenende der beliebteste Film in den Deutschschweizer Kinos. In der Romandie startete er auf Platz eins, im Tessin auf Rang drei.