Anett Kontaveit erreicht am neuen WTA-Turnier in Biel erstmals einen Final.

Die Estin Anett Kontaveit (WTA 99) steht am Tennisturnier in Biel im Final. Dort trifft sie am Sonntag auf eine tschechische Gegnerin. Anett Kontaveit gewann den ersten Halbfinal zwischen zwei Aussenseiterinnen gegen die Weissrussin Alexandra Sasnowitsch (WTA 108) in 2:23 Stunden mit 6:4, 4:6, 7:5.