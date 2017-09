Anklage gegen Sarganser Feuerteufel

In Sargans atmete man auf, als die Polizei im letzten November mitteilte, man habe im Zusammenhang mit der unheimlichen Brandserie rund um die Rheinstrasse einen Verdächtigen verhaftet. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Deutschen, der nun angeklagt wurde. Er sitzt seit letztem November in Untersuchungshaft.

Versicherung über den Tisch ziehen

Laut dem «Sarganserländer» wird ihm Brandstiftung in sieben Fällen zur Last gelegt, sowie in einem Fall versuchter Versicherungsbetrug. Gemäss Anklageschrift habe er versucht, mit den ersten beiden Bränden in seiner eigenen Werkstatt Versicherungsleistungen von 166’000 Franken einzustreichen. Beim ersten Brand entstand jedoch – im Gegensatz zum zweiten Brand – kein grösserer Sachschaden. Der Sachschaden des zweiten Brandes, der nur 12 Stunden nach dem ersten ausbrach, belief sich auf rund 300’000 Franken.

Der gesamte Sachschaden von allen sieben Bränden beläuft sich auf rund einen halbe Million Franken. Personen kamen nicht zu Schaden. Der 37-Jährige wurde nach dem letzten Brand verhaftet.

Ist der Angeklagte ein Pyromane?

Die Staatsanwaltschaft St.Gallen fordert zehn Jahre Haft und einen ebenso langen Landesverweis für den Deutschen, der in Sargans eine Familie hat. In ihrem schriftlichen Antrag geht die Anklage jedoch nicht genau auf die Gründe ein. Deshalb ist auch noch unklar, ob der Beschuldigte einen krankhaften Drang hat, Brände zu legen (Pyromanie), wie in der Bevölkerung vermutet wird. Ob dem so ist, wird der Prozess gegen den 37-Jährigen zeigen. Wann der Prozess beginnt, ist ebenfalls noch unklar.

Auch TVO berichtete mehrfach über den Feuerteufel von Sargans:

(uli/red)