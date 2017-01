Anklage wegen sechsfachen Mordes nach Angriff auf Moschee in Québec

Der mutmassliche Attentäter von Québec, ein 27-jähriger Frankokanadier, wird von der Polizei zum Gericht gefahren. © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JACQUES BOISSINOT

Ein nach dem tödlichen Anschlag auf eine Moschee in Kanada festgenommener Verdächtiger wird des sechsfachen Mordes beschuldigt. Wie die kanadische Polizei am Montag mitteilte, wird dem Mann zudem Mordversuch in fünf weiteren Fällen vorgeworfen.