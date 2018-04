Armenische Regierungsvertreter in Moskau

Die Proteste gehen weiter, während die Regierungspartei versucht, sich den Support der Quasi-Schutzmacht Russland zu sichern. © Keystone/EPA/Vahram Baghdasaryan

Angesichts der andauernden Proteste in Armenien bemühen sich Vertreter der amtierenden Regierung offenbar um Rückendeckung aus Russland. Der amtierende Vize-Ministerpräsident Armen Geworkjan führte am Donnerstag Gespräche in Moskau, wie sein Büro mitteilte.