Thomas Müller steht nicht in der Start-Aufstellung des FC Bayern München © Keystone/DPA/Sven Hoppe

Arsenal will heute Abend gegen Bayern München den Achtelfinal-Fluch besiegen. Die Londoner müssen dafür im Champions-League-Hinspiel in München gegen ihren Angstgegner bestehen. Verfolge die Partie in unserem Live-Stream.