AS Roma bleibt vorne dabei

Romas Stephan El Shaarawy erzielt seinen zweiten Treffer © KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO PERI

Die AS Roma feiert in der Serie A den dritten Sieg in Folge. Edin Dzeko und Doppeltorschütze Stephan El Shaarawy verhelfen den Römern gegen das kriselnde Udinese zu einem 3:1-Erfolg