AS Roma verteidigt Platz 3

Zwei der drei Römer Torschützen beim 3:0 in Ferrara: Radja Nainggolan und Patrick Schick (im Hintergrund) © KEYSTONE/EPA ANSA/ELISABETTA BARACCHI

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League in Liverpool macht die AS Roma einen Schritt in Richtung Teilnahme für den besten Klubwettbewerb der nächsten Saison.