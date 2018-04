Auch Andrighetto in den Playoffs

Den Blues hätte bereits ein Punktgewinn in diesem Direktduell um den achten und letzten Playoff-Rang im Westen zur Qualifikation ausgereicht. Doch Colorado liess nichts anbrennen. Der Schwede Gabriel Landeskog ragte mit einem Tor und insgesamt drei Skorerpunkten für Colorado heraus.

Der Zürcher Stürmer Andrighetto bekommt es dadurch in den Playoffs mit dem Vorjahres-Finalisten und Nashville Predators (mit Roman Josi, Kevin Fiala und dem derzeit verletzten Yannick Weber) zu tun, die sich zum Abschluss der Qualifikation gegen die Columbus Blue Jackets mit Dean Kukan mit 4:2 durchsetzten.

Ein weiteres Playoff-Schweizer Duell im Westen gibt es mit der Begegnung zwischen den San Jose Sharks (Stürmer Timo Meier) gegen die Anaheim Ducks (Ersatzgoalie Reto Berra). Meier erzielte im letzten Spiel der Regular Season mit bei der 3:6-Niederlage in einem anderen Schweizer Duell gegen Minnesota Wild bereits sein 21. Saisontor. Nino Niederreiter steuerte auf der Gegenseite zwei Assists zum Erfolg der Gäste bei. Minnesota trifft in den Playoffs auf die Winnipeg Jets.

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Mirco Müller verloren zum Abschluss der Qualifikation gegen die Washington Capitals mit 3:5. Hischier erzielte einen Treffer für die Devils. Müller erhielt über 20 Minuten Eiszeit und verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz.

Boston kann in der Nachzügler-Partie mit einem Sieg über Florida noch die Eastern Conference gewinnen und wäre dann Achtelfinal-Gegner der Devils. Ansonsten würde Tampa gegen New Jersey spielen. Im Osten stehen aktuell somit erst zwei der vier Duelle fest, neben Washington gegen Columbus noch das Match-Up zwischen Titelverteidiger Pittsburgh und Philadelphia.

Luca Sbisa nahm bei den ebenfalls für die Playoffs qualifizierten Las Vegas Golden Knights das Eistraining wieder auf, stand beim 1:7 im letzten Qualifikationsspiel gegen die Calgary Flames aber nicht im Einsatz.

Definitiv nicht in den Playoffs sind die Florida Panthers mit dem derzeit verletzten Denis Malgin. Die Philadelphia Flyers erkämpften sich den achten und letzten Playoff-Platz im Osten.

Die Playoffs-Paarungen in der Übersicht (best of 7). Eastern Conference (bislang klar): Washington Capitals – Columbus Blue Jackets (Kukan), Pittsburgh Penguins (Titelverteidiger) – Philadelphia Flyers. – Die weiteren Playoff-Teilnehmer: New Jersey Devils (Hischier, Müller), Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning. – Western Conference: Nashville Predators (Josi, Fiala, Weber/derzeit verletzt) – Colorado Avalanche (Andrighetto), Winnipeg Jets – Minnesota Wild (Niederreiter), Las Vegas Knights (Sbisa) – Los Angeles Kings, Anaheim Ducks (Ersatzgoalie Berra) – San Jose Sharks (Meier).

(SDA)