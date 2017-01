Sprunger und Del Ponte erfüllen EM-Limite

Für die Hallen-EM in Belgrad qualifiziert: Lea Sprunger (Archivbild) © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Nach Pascal Mancini und Mujinga Kambundji erfüllen am Sonntag am Meeting in Magglingen mit Lea Sprunger und Ajla Del Ponte zwei weitere Athletinnen die Limite für die Hallen-EM in Belgrad.