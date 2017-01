Die Pistenfahrzeuge in Zauchensee im Kampf gegen den Schnee © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

In Zauchensee, wo am Wochenende eine Abfahrt und eine Kombination für die Frauen auf dem Programm stehen, spielt das Wetter weiterhin nicht mit. Auch am Freitag fällt das Training aus. Wie schon tags zuvor entfiel auch das zweite Abfahrtstraining.