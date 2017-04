Auf eine Wurst mit der Bachelorette

Es sei in der Sendung nicht zum Äussersten gekommen, verrät uns Eli bei Bürli, Kartoffelsalat und Wurst. Sie kenne auch die Wurst der Kandidaten nicht. «Man sieht schon, dass sich zwei Menschen näher kommen. Aber es bleibt eine 20-Uhr-Sendung.»

In Bezug auf den Wurst-Zmittag erzählt Eli weiter, dass ihr am Schluss der Staffel auch keiner der Kandidaten völlig Wurst war. «Ich bin mit allen zurechtgekommen und ein paar sind mir wirklich auch ans Herz gewachsen.» Ihr Umfeld habe im übrigen ganz positiv darauf reagiert, dass sie die neue Bachelorette ist. Alle negativen Kritiken seien ihr recht Wurst, so Eli Simic weiter.

Ja dann, en Guete! Die 21 Herren werden sich ab diesen Montag 20.15 Uhr auf 3+ im Grössenvergleich messen und um die Bachelorette aus Degersheim buhlen.