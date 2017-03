Die Frau war gestern um Mitternacht in Walzenhausen mit dem Auto unterwegs. In einer Linkskurve kam sie wegen der nassen Strasse ins Rutschen und krachte in eine Böschung. Das Auto kippe und blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit dem Krankenwagen ins Spital.

Da beim Unfall Öl auslief, wurde die Feuerwehr aufgeboten.

(red.)