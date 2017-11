Auswärtsniederlage für Minnesota

Die Minnesota Wild finden auch gegen die Toronto Maple Leafs kein Rezept zum Sieg © Keystone/AP The Canadian Press/FRANK GUNN

Die Baisse der Minnesota Wild in der NHL hält an. Das Team mit dem Schweizer Nino Niederreiter muss beim 2:4 in Toronto erneut als Verlierer vom Eis.Trotz der verletzungsbedingten Absenz von Torontos Jungstar Auston Matthews kassierte Minnesota die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen.