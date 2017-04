Auswärtssieg von Atletico Madrid in Malaga

Atleticos Griezmann (rechts) behauptet den Ball gegen Malagas Federico Ricca © KEYSTONE/EPA EFE/JORGE ZAPATA

Atletico Madrid ist rechtzeitig auf die Schlussphase der Saison in Form gekommen. Das 2:0 in Malaga war der vierte Sieg in Folge in der Meisterschaft.Mittelfeldspieler Koke und Aussenverteidiger Filipe Luis schossen die Tore für Atletico Madrid in Andalusien.