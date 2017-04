Junger Fahrer stirbt nach Autonunfall

Das Unfallauto musste mit einem Kran aus der Lorze gehoben werden. © Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ)

Im Kanton Zug ist ein junger Autofahrer in der Nacht auf Freitag tödlich verunglückt. In Hünenberg kam sein Auto in einer Kurve aus ungeklärten Gründen von der Strasse ab und stürzte in die Lorze. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt.