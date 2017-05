Auto rast am Times Squares in Menschenmenge

Am Times Square ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast © EPA/GARY HE

In New York ist ein Auto am Times Square in eine Menschenmenge gerast und hat nach ersten Angaben mehrere Personen verletzt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zählte am Donnerstag zunächst zehn Menschen, die vor Ort behandelt wurden. Eine Person soll ums Leben gekommen sein.