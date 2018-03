Eine 25-Jährige fuhr gegen 19.50 Uhr von Balzers über die Luzisteigstrasse in Richtung Maienfeld. In einer Kurve kam das Auto ins Schleudern und prallte in die Böschung. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Airbags des Autos wurden ausgelöst, die Frau konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Eine andere Person brachte sie danach ins Kantonsspital Graubünden.

(Kapo GR/rr)