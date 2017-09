Der 75-jährige Lenker des Personenwagens, der aus dem Kanton Tessin kommt, fuhr am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr auf der A13 in Richtung Süden. In Soazza bei Pomareda kem das Auto aus noch ungeklärten Grund von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich zwei Mal, bevor es auf einer Wiese zum Stehen kam. Dabei wurden der Lenker und seine Beifahrerin mittelschwer verletzt. Beide mussten mit dem Rettungsdienst in Kantonsspital nach Bellinzona gebracht werden.

(red)