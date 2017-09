Autofahrer donnert in Kreisel

Ein 76-jähriger Autofahrer durchquerte den Kreisel in Kreuzlingen auf direktem Weg. © Kapo TG

Am Montag fuhr in Kreuzlingen ein Autofahrer statt auf eine Autobahnausfahrt in einen Kreisel. Dabei durchfuhr er mehrere Betonelemente und blieb dann stehen. Der Mann wurde ins Spital gebracht.