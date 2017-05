Ohne die geringsten Probleme erfolgreich: Timea Bacsinszky steht am French Open in der 2. Runde © KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN

Timea Bacsinszky erreicht am French Open in Paris ohne die geringsten Probleme die 2. Runde. In der 2. Runde trifft Bacsinszky auf die Deutsche Julia Görges (WTA 51) oder die Amerikanerin Madison Brengle (WTA 82).