Bacsinszky startet gegen Muguruza

Keine leichte Auslosung für Bacsinszky in Madrid: Sie trifft zum Auftakt auf French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Timea Bacsinszky wird beim am Samstag beginnenden WTA-Turnier in Madrid schon in der Startrunde stark gefordert. Die Nummer 27 der Welt trifft auf die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza.