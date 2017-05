Baden ist in fast allen Schweizer Gewässern unbedenklich

Badespass am Genfersee: Die Wasserqualität in Schweizer Gewässern ist ............. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag publizierte Studie (Archiv). © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Badefreunde können ohne Bedenken in Schweizer Seen und Flüssen planschen: Eine europäische Studie zeigt, dass die Wasserqualität an den meisten untersuchten Badestellen ausgezeichnet ist. Gesamteuropäisch war die Wasserqualität 2016 besser als je zuvor.