Badeverbote auf Mallorca wegen Quallen

Auf der Suche nach den giftigen Quallen: Ein Räumungsmitarbeiter mustert den Strand bei Molinar, einem Viertel von Mallorcas Hauptstadt Palma. © KEYSTONE/EPA EFE/ATIENZA

Auf Mallorca sind nach der Sichtung hochgiftiger Quallen Medien zufolge Badeverbote im Gebiet der Inselhauptstadt Palma verhängt worden. Rote Flaggen seien am Mittwochnachmittag an Stränden der Viertel Can Pastilla und Molinar gehisst worden.