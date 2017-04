Tiere aus Zoo Mossul in Sicherheit gebracht

Die einzigen Überlebenden des Zoos in Mossul - die Bärin Lula (Bild) und der Löwe Simba - sind sicher in der Wildtierrettungs-und Rehabilitierungsstation New Hope Centre in Amman (Jordanien) angekommen. © KEYSTONE/APA/VIER PFOTEN

Die beiden letzten Tiere des Zoos in der umkämpften nordirakischen Stadt Mossul sind nach Angaben von Tierschützern in Sicherheit. Die Bärin Lula und der Löwe Simba kamen in einer Rettungsstation für Wildtiere in der jordanischen Stadt Amman an.