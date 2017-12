Basler Physiker brechen mit Chip Kälterekord

Das Eis des zugefrorenen Tinguely-Brunnens in Basel ist Forschern der Universität Basel längst nicht kalt genug: Sie haben einen Chip auf weniger als 3 Millikelvin abgekühlt, was nahe am absoluten Nullpunkt von minus 273,15 Grad Celsius liegt. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS