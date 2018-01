Bayern nach langsamem Start zum sechsten Sieg

Üblicher Torjubel in München: Robert Lewandowski, Thomas Müller und Franck Ribéry (von links) © Keystone/EPA/LUKAS BARTH

Mit dem sechsten Meisterschaftssieg in Serie festigt Bayern München die Leaderposition in der Bundesliga. Die Münchner gewinnen daheim gegen Werder Bremen 4:2. Die Favoriten gerieten nach 25 Minuten durch ein Tor von Jérôme Gondorf in Rückstand.