Bei Massenpanik in Turin verletzte Frau gestorben

Eine Frau ist gestorben, die bei einer Massenpanik in Turin während eines Public Viewings verletzt worden war. (Archiv) © KEYSTONE/AP ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Eine 38-jährige Italienerin, die bei einer Massenpanik in Turin verletzt worden war, ist am Donnerstagabend gestorben. Dies berichteten Ärzte des Turiner Spitals, in dem die Verletzte lag.