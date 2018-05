Belgische Justiz lehnt Auslieferung katalanischer Politiker ab

Auslieferung abgelehnt: Die ehemaligen Mitglieder der katalanischen Regionalregierung Meritxell Serret (r), Lluís Puig i Gordi (l) und Toni Comín (m) dürfen gemäss der belgischen Justiz im belgischen Exil bleiben. Der gescheiterte Auslieferungsantrag ist eine Niederlage für Spaniens Regierung. © Keystone/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Belgiens Justiz weigert sich, die drei im Land verbliebenen katalanischen Ex-Minister an Spanien auszuliefern. Es gebe keine nationalen Haftbefehle, die dem von Spanien beantragten Europäischen Haftbefehl entsprächen, urteilte am Mittwoch ein Gericht in Brüssel.