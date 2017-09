Belinda Bencic hat gut lachen: Sie ist wieder in den Top 200 © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Belinda Bencic verbessert sich dank dem gelungenen Comeback mit dem Sieg beim ITF-Turnier in St. Petersburg in der WTA-Weltrangliste um 115 Positionen in den 197. Rang. Beste Schweizerin ist weiterhin Timea Bacsinszky, die vom 34. auf den 33. Platz vorrückte.