Bella will mehr lachen

Gigi Hadid hat für «Harper’s Bazaar» ihre Schwester Bella Hadid interviewt. «Was wissen die wenigsten Leute über dich?», ist die erste Frage. Etwas überraschend die Antwort Bellas: «Ich lache jeden Tag.»

Gibt es wirklich kaum Bilder mit einer lachenden Bella Hadid? Oder wieso fragt Gigi so etwas? Als seriöse Journalisten schauen wir natürlich sofort ganz viele Fotos des Models durch. Stimmt! Auf fast allen Bildern hat Bella Hadid den gleichen Gesichtsausdruck. Und es ist kein Lachen. Im Interview erklärt Bella, wieso das so ist: «Die Fotografen haben mir halt immer gesagt, ich solle ‘gelangweilt’ oder ‘sehr nonchalant’ schauen. Als Model machst du dann, was die Fotografen sagen.»

Also haben wir weiter recherchiert. Schliesslich wollen wir schauen, ob diese Behauptung stimmt. Und wo findet man Bildli, die (weniger) von Fotografen inszeniert sind? Genau: Auf Instagram!

Wir sind vor Schock fast vom Stuhl gefallen. Tatsächlich kann Bella Hadid lachen! Und sie hat sogar ein ganz herziges Lächeln. Hach, wenn wir Bella nicht schon vorher bezaubernd gefunden hätten, dann würden wir das spätestens jetzt tun.

