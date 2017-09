Bencic problemlos im Viertelfinal

Belinda Bencic gewann auch ihr zweites Spiel in St. Petersburg in zwei Sätzen © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Belinda Bencic steht beim Turnier in St. Petersburg in den Viertelfinals. Die Ostschweizerin gewinnt gegen die Russin Witalia Djatschenko in zwei Sätzen (6:4, 6:3). In der Auftaktrunde hatte Bencic gegen die Qualifikantin Anastasia Gasanowa kein Game verloren.