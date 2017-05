Beschäftigung in der Schweiz nimmt im ersten Quartal erneut zu

Während die Beschäftigung in der Schweiz im ersten Quartal gesamthaft zugenommen hat, arbeiten erneut weniger Menschen in der Industrie. (Archiv) © KEYSTONE/URS FLUEELER

In der Schweiz hat im ersten Quartal 2017 die Beschäftigung insgesamt leicht zugenommen. Dies geht in erster Linie auf das Konto der Dienstleistungsbranche, während in der Industrie die Beschäftigung leicht abgenommen hat.