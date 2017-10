Bestätigt Kylie Jenner ihre Schwangerschaft?

«Nothing’s Gonna Hurt You Baby» ist im Song im Hintergrund zu hören und im Snapchat-Bildtext zu lesen. Verrät Reality-Star Kylie Jenner mit dem Social-Media-Post tatsächlich, dass sie schwanger ist? «Sie erwartet auf alle Fälle ein Baby», ist sich die Mehrheit ihrer Fans einig. Die offizielle Bestätigung folgt dann in der Reality-Show «Keeping Up With The Kardashians», so die Vermutung vieler.

BABY😉 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Oct 13, 2017 at 5:23pm PDT

Neben dem Snapchat-Video meinen einige Fans, anhand von Kylies gewachsenen Brüsten und einem vermeintlichen Mini-Bäuchlein erkennen zu können, dass sie schwanger sei.

Seit dem September geht das Gerücht um, dass das 20-jährige Familienküken zum ersten Mal Mutter werde. Auch Kylies Halbschwestern Kourtney (38), Kim (36) und Khloe (33) sollen schwanger sein. Niemand vom Kardashian-Jenner-Clan hat sich bislang zu den Spekulationen geäussert.

Gemäss US-Medien kommt Kylies Baby im Februar zur Welt. Die 20-Jährige ist mit Rapper Travis Scott (25) zusammen, zuvor führte sie eine On-Off-Beziehung mit Rapper Tyga (27). Die Fans rätseln nicht nur, ob Kylie ein Kind erwartet, sondern fragen sich auch, wer der Vater ist.

(red.)