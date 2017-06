Beste Stimmung und 150’000 Besucher am Eidg. Jodlerfest in Brig

Die Fahnenschwinger warfen am Umzug des 30. Eidgenössischen Jodlerfests am Sonntag auch die Walliser Fahne in luftige Höhen. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Rund 11’000 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger haben am Wochenende in Brig am 30. Eidgenössischen Jodlerfest ihre Kunst dargeboten. Mit rund 150’000 Besucherinnen und Besuchern war das Jubiläumsfest auch für die Organisatoren ein Erfolg.