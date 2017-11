Der US-amerikanische Schauspieler Eearle Hyman ist am 17. November 2017 im Alter von 91 Jahren gestorben. (Archiv) © Keystone

Der aus der «Bill Cosby Show» bekannte Schauspieler Earle Hyman ist am 17. November im Bundesstaat New Jersey im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Organisation «Actors Fund» am Sonntag mehreren US-Medien.