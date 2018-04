Im neu aufgerollten Prozess wegen sexueller Nötigung für schuldig befunden: US-Entertainer Bill Cosby. (Archiv) © Keystone/EPA/Tracie Van Auken

US-Entertainer Bill Cosby ist in seinem Prozess wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Die zwölfköpfige Jury teilte ihre Entscheidung am Donnerstag am Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania mit, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.