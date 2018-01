Die letzte Chance auf einen Platz im norwegischen Team verpasste der 44-jährige Björndalen am vergangenen Mittwoch beim Weltcup in Ruhpolding. Eine Rangierung unter den besten sechs hätte er benötigt – am Ende lief er lediglich auf Platz 42.

Björndalen hat an Olympischen Spielen 13 Medaillen geholt, acht Mal gewann er Gold. Zudem ist er 20-facher Weltmeister und siegte in 94 Weltcup-Rennen.

(SDA)