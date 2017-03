Christoph Blocher (76) brach sich bei seinem Sturz mehrfach die Nase. © ky

Alt-Bundesrat Christoph Blocher hat sich am Dienstagabend nach einem Sturz die Nase mehrfach gebrochen. Er wurde noch in der Nacht operiert, konnte das Spital aber bereits wieder verlassen. Christoph Blocher sei am Dienstagabend im Bundeshaus wegen einer Wasserlache ausgerutscht.