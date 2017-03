Bob Dylan nimmt Nobelpreis entgegen

Bob Dylan bekommt am Wochenende seinen Literaturnobelpreis im privaten Rahmen überreicht. Die dazugehörige Rede muss er innert knapp drei Monaten nachliefern - vermutlich per Video. (Archivbild 2016) © KEYSTONE/AP/ANAT GIVON

Bob Dylan nimmt am Wochenende in Stockholm seinen Literaturnobelpreis entgegen. Das berichtete die Chefin der Schwedischen Akademie, welche die Auszeichnung vergibt, am Mittwoch in ihrem Blog. Die Übergabe erfolgt informell und ist nicht öffentlich.