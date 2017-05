Bob Jungels gewinnt die Lombardei-Etappe

Bob Jungels gewinnt die Giro-Etappe in Bergamo © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Der Luxemburger Bob Jungels gewinnt in Bergamo die 15. Etappe des Giro d’Italia, die in der Schlussphase auf dem identischen Parcours der letztjährigen Lombardei-Rundfahrt in Szene geht.