Bobbycar- und Töffspass am Wochenende

Die Hindernisse die Motorradlenker überwinden sind zum Teil spektakulär. © Pd/s-a-m.ch

Dieses Wochenende ist in der Ostschweiz ziemlich etwas los. Kleine und grosse Räder haben viele Zuschauer angelockt. In Bischofszell fand der Stadt-Trial statt, bei dem sich Motocross-Fahrer beweisen müssen. In Rorschach sassen die Hobby-Athleten auf Bobby-Cars.