In einer Liegenschaft an der Marktgasse in Olten SO ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. © Kantonspolizei Solothurn

Am Sonntagmorgen gegen sieben Uhr ist in einer Liegenschaft in der Marktgasse in Olten SO ein Brand ausgebrochen. Dieser führte zu einer starken Rauchentwicklung, weswegen zwei Bewohner einer Altstadtwohnung vorsorglich evakuiert werden mussten.