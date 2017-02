Brasilien-Krise: Karneval in 37 Städten abgesagt

Sparen bei den Kostümen: Ein Blick in ein Atelier einer Samba-Schule in Rio. © KEYSTONE/AP/SILVIA IZQUIERDO

Sorgen um die Sicherheit und fehlendes Geld haben in Brasilien zu Absage des Karnevals in mindestens 37 Städten geführt. Laut der Zeitung «Folha de S. Paulo» wurden in 13 Bundesstaaten Dutzende der traditionellen Veranstaltungen und Samba-Umzüge abgesagt.