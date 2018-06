Brasilien tanzt Österreich aus

Brasiliens Superstar Neymar lässt vor dem 2:0 Alexander Dragovic aussteigen © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Brasilien meistert seine WM-Hauptprobe eine Woche vor dem Duell mit der Schweiz souverän. Die Südamerikaner bezwingen Österreich in Wien völlig verdient mit 3:0.Neymar schoss erneut einen Treffer und scheint für die WM in Russland fit zu sein. Der Stürmerstar umdribbelte in der 63.