Freibergerpferde werden nicht weniger importiert

400 Freibergerpferde bei einer Parade in Saignelégier. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Das Freibergerpferd ist keine gefährdete Rasse. Das schreibt der Bundesrat in einem Bericht, den der Ständerat bestellt hatte. Er befürwortet Massnahmen, um die Schweizer Rasse bekannter zu machen. Das Angebot an anderen Rassen will er aber nicht drosseln.