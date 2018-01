Bus mit 55 Passagieren stürzt in Peru in «Teufelskurve» von Klippe

Dutzende Passagiere kamen beim Sturz des Busses von einer Klippe nördlich von Perus Hauptstadt Lima ums Leben. © KEYSTONE/EPA EFE/STRINGER

Bei einem Busunglück in Peru sind am Dienstag mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus kollidierte auf einer Küstenstrasse nördlich der Hauptstadt Lima mit einem Lastwagen und stürzte von einer Klippe etwa hundert Meter in die Tiefe.