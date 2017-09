Busse zurück auf St.Galler Bahnhofplatz

Aufgrund der Bauarbeiten auf dem St.Galler Bahnhofplatz wurden die Bus- und Postautohaltestellen während der vergangenen zwei Jahre zum Neumarkt verlegt. Nun können sich die öV-Nutzer den Spaziergang zum Einkaufszentrum sparen: Am Montag, 2. Oktober, wird der neue Bushof auf dem Bahnhofplatz in Betrieb genommen. «Ein Meilenstein», wie die Stadt schreibt.

Für Orientierung auf dem neuen Bahnhofplatz sorgen Informationstafeln, Flyer, die Bahnhofplatz-App und Nutzerlenkerinnen und -lenker. «Letztere gehen in den ersten Tagen der Umstellung und während der Olma ein paar Schritte mit und weisen die entsprechende Haltekante zu», sagt Beat Rietmann, Stadtingenieur.

29 Geschäfte in und um den Bahnhof

Mit der Rückkehr des öffentlichen Verkehrs sind die letzten Etappen bei der Aufwertung und Neugestaltung des zentralen Bahnhofplatzes und der Gutenbergstrasse termingerecht abgeschlossen worden. Bis Mitte Dezember stehen zwei weitere Neuerungen für die St.Gallerinnen und St.Galler und die Zugreisenden aus der Region an. Ende November wird der Ostflügel des neuen Bahnhofgebäudes mit den neuen Läden und Restaurants eröffnet. Insgesamt sind in und um den Bahnhof 28 Geschäfte vorgesehen, darunter eine «Chickeria»-Filiale und ein «Interdiscount». Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember steht zudem die bislang gesperrte Rathausunterführung wieder zur Verfügung.

Abschluss im nächsten Herbst

Am 9. Juni 2013 hat das St.Galler Stimmvolk entschieden, dass der Bahnhof nach 30 Jahren erneuert werden soll. Das Grossprojekt kostet 78 Millionen Franken – 56 Millionen werden von den SBB, 22 Millionen von der Stadt getragen. Die Stadt St.Gallen plant, den neuen Bahnhof bis zum Herbst 2018 zu eröffnen. Bis dahin erneuern die Bauarbeiter den nördlichen Aufgang zur Rosenbergstrasse und den ehemaligen Gleisbereich der Appenzellerbahnen. Zum Schluss werden einige letzte Bäume gepflanzt.

(red.)