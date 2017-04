Celta Vigos Spieler dürfen sich über den Halbfinal-Einzug in der Europa League freuen © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Celta Vigo zieht als erstes Team in die Halbfinals der Europa League ein.Die Spanier verteidigten in Genk ihr 3:2-Polster aus dem Hinspiel mit einem 1:1 erfolgreich. Der Däne Pione Sisto, der schon im Hinspiel getroffen hatte, brachte Celta Vigo in der 63. Minute in Führung.