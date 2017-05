Champion Cleveland benötigt noch einen Sieg für Final-Qualifikation

Clevelands Kyrie Irving (rechts) gelangen in Spiel 4 gegen die Boston Celtics 42 Punkte © KEYSTONE/AP/TONY DEJAK

Die Cleveland Cavaliers befinden sich in der NBA auf bestem Weg zur Titelverteidigung. Das Team aus Ohio führt nach dem 112:99-Heimsieg in der Halbfinalserie gegen Boston mit 3:1 Siegen.Die Cavaliers benötigen damit nur noch einen Sieg, um wie 2015 und 2016 in den Final vorzustossen.